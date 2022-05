YB erhöht das Eigenkapital – neue Aktien im Wert von 20 Mio. Franken

Die Young Boys erhöhen ihr Eigenkapital und geben Aktien im Wert von 20 Mio. Franken aus. Jöggi Rihs ist 100%-Aktionär des Vereins.

Das Aktienkapital der Gesellschaft wurde an einer ausserordentlichen GV der Gesellschaft von 117’000 um 75’000 auf 192’000 Franken durch Ausgabe von 750’000 neuen Namenaktien erhöht und ist neu eingeteilt in 1’920’000 Namenaktien zu nominell 0.10 Franken. Das Eigenkapital der BSC Young Boys AG beträgt nach dieser Kapitalerhöhung rund 43 Millionen Franken oder 50 Prozent der Bilanzsumme. Damit sichert der 100%-Aktionär Jöggi Rihs nach Aussage des Vereins “das langfristig erfolgreiche Fortkommen und gewährt finanzielle Stabilität, um in den nächsten Jahren die konsequente Weiterentwicklung angehen und zusätzliche Potenziale erschliessen zu können.” Das Engagement von Jöggi Rihs sei Ausdruck einer tiefen Verbundenheit mit dem BSC Young Boys.

Jöggi Rihs hat die anlässlich seiner Übernahme aller Aktien in Aussicht gestellte Umwandlung von Aktionärsdarlehen in Aktienkapital umgesetzt. https://t.co/oDoAUlxADH#BSCYB pic.twitter.com/Jk4VjuYbcH — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) May 25, 2022

psc 25 Mai, 2022 14:35