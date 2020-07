YB erkämpft sich Heimsieg gegen Servette

Die Young Boys landen im Titelkampf einen wichtigen 4:2-Sieg und besiegen erstmals in dieser Saison Servette.

Gegen die Genfer landen die Berner den insgesamt zwölften Heimsieg in Serie. Somit legt YB vor den am Donnerstag spielenden St. Gallern vor und liegt in der Tabelle wieder zwei Zähler vor den Ostschweizern und deren sechs vor dem FC Basel.

Für das Team von Gerardo Seoane geht es am Samstag auswärts gegen den FCZ.

Im zweiten Spiel des Mittwochs spielen Lugano und Thun 1:1.

psc 15 Juli, 2020 22:26