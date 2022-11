Die YB-Fans stellen einen neuen Klubrekord auf

Obwohl der Klubfussball in den Profiligen während der WM aktuell ruht, haben die Fans der Young Boys nun einen neuen Rekord aufgestellt.

Wie die Berner mitteilen, wurde inzwischen die 20’000. Saisonkarte für die Saison 2022/23 verschickt. So viele Saisonkarten wurden noch nie verkauft. Der Rekord stammt aus der letzten Saison als man letztlich bei 19’868 Saisonkarten lag. YB feiert das Erreichen der historischen Marke mit den Fans. Beim nächsten Super-League-Heimspiel am 29. Januar 2023 gegen Winterthur gibt es für die Saisonkartenbesitzer ein Freigetränk. Zudem werden die Einzeltickets für dieses Spiel in allen Sektoren nur 20 Franken kosten (VIP-Bereiche ausgenommen). Der Vorverkauf für YB – Winterthur und die weiteren angesetzten Spiele im Jahr 2023 startet Anfang Januar.

psc 29 November, 2022 15:41