Jungstar Felix Mambimbi trumpft bei YB-Sieg auf

Die Young Boys melden sich nach einem 3:0-Sieg gegen CSKA Sofia in der Europa League zurück. Jungstar Felix Mambimbi trumpft gross auf.

Der 19-Jährige, der nach 4-4-2.ch-Recherchen bereits Interesse im Ausland weckt, avanciert mit einem Doppelpack zum Matchwinner der Berner: Dabei trifft Mambimbi bereits in der 2. Minute und lenkt damit das Spiel für YB früh in günstige Bahnen. Nach einer guten halben Stunde ist er erneut erfolgreich und markiert das 3:0. Dazwischen erhöht Miralem Sulejmani auf 2:0.

Den komfortablen Vorsprung bringt YB locker ins Trockene. Mit dem Sieg schliesst YB punktemässig zu Cluj auf, das früher am Abend bei der AS Roma gleich mit 0:5 untergeht.

Nach einem holprigen Start in den Wettbewerb mit nur einem Punkt aus zwei Spielen ist das Team von Gerardo Seoane zur Halbzeit der Gruppenphase voll im Geschäft.

Am Wochenende steht für die Berner in der Super League das Topspiel gegen den FC St. Gallen an.

psc 5 November, 2020 22:48