Stürmer-Transfer: YB holt einen früheren Junior zurück

Die Young Boys bestätigen die Rückkehr des früheren Juniors Yannick Touré .

Der 20-jährige Stürmer spielte bis zur U21 bei den Bernern. Vor drei Jahren verabschiedete er sich in Richtung England und unterschrieb bei Newcastle United. Dort kam er allerdings nicht über den Status als U23-Spieler hinaus. Sein in diesem Sommer ausgelaufene Vertrag wurde nicht mehr verlängert. Nun kehrt Touré, der über senegalesische Wurzeln verfügt, aber in den Schweizer Nachwuchsnationalmannschaften zum Einsatz kam, zu YB zurück und unterzeichnet einen Dreijahresvertrag bis 2024.

Sportchef Christoph Spycher gibt dem Youngster eine neue Chance geben, auch wenn sein Abschied vor drei Jahren von einigen Misstönen begleitet war: “Wir freuen uns, dass es mit Yannick Toures Rückkehr zu YB geklappt hat. Nun wollen wir ihn sorgfältig aufbauen, damit er sein grosses Potenzial in absehbarer Zeit zur Entfaltung bringen kann.”

Yannick Toure kehrt zu den Young Boys zurück: Der Schweizer Meister und der 20-jährige Stürmer, der zwischen 2011 und 2018 im YB-Nachwuchs gespielt hatte, haben einen Vertrag über drei Jahre bis im Sommer 2024 abgeschlossen. https://t.co/dAabxyk0yN#BSCYB pic.twitter.com/HPfo2B6eST — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) August 16, 2021

psc 16 August, 2021 14:25