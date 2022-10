Auch YB spricht sich eindeutig gegen die Einführung von Playoffs aus

Nach dem FC Zürich, der bei der Swiss Football League bereits einen Antrag auf die Abschaffung bzw. Nicht-Einführung der Playoffs in der Super League gestellt hat, sprechen sich auch die Yong Boys gegen die geplante Modusänderung aus.

Wie der FCZ bevorzugt auch YB das «Schottische Modell», das drei Grunddurchgänge und anschliessender Teilung zwischen Rang 6 und 7 in Meisterrunde und Abstiegsrunde vorsieht. Die Berner folgen dem Antrag des FCZ. Beide Klubs hatten sich bereits im Mai gegen die Einführung von Playoffs in der Super League ausgesprochen. Ob sie mit ihrem Antrag erfolgreich sind und eine Mehrheit unter den 18 anderen SFL-Klubs finden, zeigt sich am 11. November, wenn die Generalversammlung der Liga stattfindet und über den Antrag abgestimmt wird.

psc 20 Oktober, 2022 18:48