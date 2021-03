YB-Goalie David von Ballmoos fehlt gegen Ajax

Die Young Boys müssen im Hinspiel des Europa League-Achtelfinals auf Stammgoalie David von Ballmoos verzichten.

Der 26-Jährige erlitt beim 1:1 gegen den FC Vaduz am Wochenende eine Gehirnerschütterung. Nach Klubangaben befinde sich von Ballmoos auf dem Weg der Besserung, ein Einsatz in dieser Woche käme jedoch zu früh. Er reist am Mittwoch nicht mit nach Amsterdam und wird gegen Ajax von Ersatzkeeper Guillaume Faivre ersetzt. Joschua Neuenschwander und Leandro Zbinden komplettieren das Goalie-Trio für das Spiel.

psc 9 März, 2021 10:23