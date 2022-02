YB-Juwel Fabian Rieder wird von Weltklasseklubs beobachtet

Mittelfeldspieler Fabian Rieder wird eine ganz grosse Karriere vorausgesagt. Unter anderem blickt bereits Real Madrid auf das 20-jährige Juwel.

YB-Trainer David Wagner hat nur lobende Worte für den Youngster übrig. “Dass wir mit Fabians Entwicklung sehr zufrieden sind, weiss jeder. Er ist ein absolutes Top-Talent. Dominant in der Defensivphase, präsent in der Offensive, sehr mannschaftsdienlich, sehr laufstark, sauberes Passspiel, viele gute Entscheidungen. Er ist geduldig – zu Saisonbeginn hat er ja nicht immer von Beginn weg gespielt -, er hört zu und setzt das um”, wird der Coach von “Blick” zitiert. Auch Sportchef Christoph Spycher lobte Rieder zuletzt in höchsten Tönen.

Das Eigengewächs steht bei den Bernern noch bis 2024 unter Vertrag. Es scheint sich aber abzuzeichnen, dass er schon zuvor wechselt. Medienberichten zufolge blicken mehrere Serie A-Klubs, darunter Atalanta, und sogar Real Madrid auf den Mittelfeldspieler. Auch bei Olympqiue Lyon sei er ein Thema.

Gut möglich, dass Rieder dereinst zum Berner Rekordtransfer avanciert.

psc 28 Februar, 2022 10:44