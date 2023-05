YB-Planer: "Muss den nächsten Fabian Rieder finden"

Auf der Kommandobrücke des BSC Young Boys gibt man sich keinen Illusionen hin und weiss, dass Fabian Rieder nach dieser Saison den nächsten Schritt gehen wird. Steve von Bergen hält schon Augen und Ohren nach dem nächsten Toptalent offen.

Für Steve von Bergen ist es ganz normal und es gehört auch zur Philosophie des BSC Young Boys, auf der Suche nach Talenten ein gutes Auge zu beweisen, sich später dafür zu belohnen und eine saftige Ablöse zu kassieren. Darüber spricht der Sportdirektor in einem Interview mit der Tessiner Tageszeitung "Corriere del Ticino".

"Wir haben eine ganz klare Philosophie: Am Anfang jeder Saison ist es unser Ziel, in Europa zu spielen", so von Bergen zunächst. "Andererseits wollen wir jungen Spielern, wie zum Beispiel Fabian Rieder, die Möglichkeit geben, sich bei uns auf ihre Zukunft vorzubereiten. Ab einem bestimmten Punkt können wir sie nicht mehr zurückhalten: Es ist eine Reise, ein Prozess, und wir sind nur ein Abschnitt in ihrer Geschichte."

Rieder ist zwar noch bis 2025 an YB gebunden. Der 21-Jährige ist aber einer der grossen Talente im aktuellen Kader, die dem Berner Fussball inzwischen entwachsen sind. Rieder will hoch hinaus. Zu welchem Klub es ihn in diesem Sommer verschlagen wird, steht aber noch nicht fest. Die Nachfrage ist schon mal riesig.

"Das ist bereits mit Spielern wie Denis Zakaria oder Djibril Sow geschehen: Wenn ein interessantes Angebot kommt, ist es für den Spieler richtig, einen Schritt nach vorne zu machen", ist von Bergen fein mit der aktuellen Situation. "Meine Aufgabe ist es, zum Beispiel den nächsten Fabian Rieder zu finden und die richtigen Elemente zu scouten, mit denen wir unsere Ziele erreichen können."

aoe 27 Mai, 2023 16:27