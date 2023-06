YB-Profi Mischa Eberhard wechselt fix zu einem Super League-Aufsteiger

Die Young Boys verabschieden Mittelfeldspieler Mischa Eberhard definitiv.

Der 21-Jährige lief in dieser Saison auf Leihbasis für den FC Aarau auf und bestritt dort 15 Ligaspiele. Verletzungsbedingt fiel er in der Rückrunde aus. Nun sichert sich Stade-Lausanne-Ouchy die Dienste am jungen Spielmacher und stattet Eberhard mit einem Zweijahresvertrag aus.

Eberhard wurde grösstenteils bei YB ausgebildet, schaffte den Sprung in die 1. Mannschaft aber nicht ganz. Deshalb spielte der gebürtige Solothurner zuletzt sogar schon während zwei Jahren in der Challenge League, zunächst für Yverdon und dann für Aarau.

Der 21-jährige Mittelfeldspieler Mischa Eberhard wechselt fix zu Stade Lausanne Ouchy. Der Super-League-Aufsteiger nimmt den ehemaligen YB-Nachwuchsspieler für zwei Jahre unter Vertrag. Mischa Eberhard spielte in den letzten beiden Jahren auf Leihbasis in der Challenge League.… pic.twitter.com/tcvqInUozu — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) June 20, 2023

✍️ 𝑴𝒊𝒔𝒄𝒉𝒂 𝑬𝒃𝒆𝒓𝒉𝒂𝒓𝒅 𝒆𝒔𝒕 𝑺𝒕𝒂𝒅𝒊𝒔𝒕𝒆 Le milieu de terrain de 21 ans s’engage avec les Lions en provenance de @BSC_YB. Bienvenue 🔴⚪️#AllezSLO 🦁 #BienvenueMischahttps://t.co/BWGaidLX4V — FC Stade Lausanne Ouchy (@FC_SLO) June 20, 2023

psc 20 Juni, 2023 14:38