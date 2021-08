YB-Profi Moumi Ngamaleu träumt von einer bestimmten Topliga

Moumi Ngamaleu kämpft mit seinen Teamkollegen der Young Boys in dieser und der kommenden Woche um die Qualifikation für die Champions League. Der Einzug in die Königsklasse ist das kurzfristige Ziel des Kameruners. Ein langfristiges hat er auch.

Wie wohl alle Profifussballer würde der 27-jährige Stürmer gerne in einer Topliga auflaufen. Die englische hat es ihm schon immer angetan, wie er im Interview mit “Blick” verrät: “Das ist einfach das Grösste! Die besten Spieler. Der beste Fussball. Alles grossartig!” Ngamaleu steht bei YB noch bis 2023 unter Vertrag. Inzwischen spielt er bereits vier Jahre für die Berner und fühlt sich da auch wohl. Dennoch lässt er sich alle Optionen offen. Selbst ein Wechsel noch in dieser Transferperiode ist nicht gänzlich ausgeschlossen: “Das Wechselfenster schliesst erst Ende August. Vielleicht geht bis dann ein Türchen auf. Wer weiss? So ist der Fussball. Und falls was kommt, dann schaut sich das die Equipe um Gelson Fernandes (Vize-Präsident FC Sion, Anm .d. Red.) an. Der macht das für mich. Ich vertraue ihm voll.”

psc 17 August, 2021 15:39