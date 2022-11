Ein YB-Quartett ist für das Cupspiel in Lausanne fraglich

Die Young Boys müssen für das Cup-Achtelfinale am Mittwoch nach Lausanne reisen. Gleich vier Berner Spieler sind vor der Partie fraglich.

Goalie David von Ballmoos, Captain Fabian Lustenberger und Offensivspieler Kastriot Imeri haben am Sonntag beim Spiel in Genf gegen Servette (0:0) verletzt ausgewechselt werden müssen. Alle drei Profis befinden sich nach Klubangaben auf dem Weg der Besserung. Sie sind aber sowohl für die Partie in Lausanne wie auch das abschliessende Super League-Spiel dieses Jahres am Sonntag gegen Luzern fraglich. Wie bei Mittelfeldspieler Filip Ugrinic (Rippenverletzung) gelte es, von Tag zu Tag zu schauen und den Heilungsverlauf abzuwarten, ehe entschieden werden kann, wer wann wieder spielen kann.

David von Ballmoos (im Bild), Fabian Lustenberger, Kastriot Imeri und Filip Ugrinic fraglich für das Cupspiel in Lausanne. Infos: https://t.co/CPtitlgbrX #BSCYB pic.twitter.com/Hgg2JaPKw2 — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) November 7, 2022

psc 7 November, 2022 17:55