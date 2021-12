YB-Schock: Silvan Hefti wechselt in die Serie A

Die Young Boys verzeichnen im Winter einen namhaften und schmerzvollen Abgang: Silvan Hefti wechselt in die Serie A.

Wie der italienische Transferexperte Nicolo Schira berichtet, schliesst sich der 24-jährige Rechtsverteidiger für 4 Mio. Euro Ablöse dem FC Genua an. Gianluca di Marzio schreibt sogar von 5 Millionen. Hefti soll sich sogar schon in Genua befinden und am Donnerstag den Medizintest beim Tabellen-18. absolvieren. Er erhält einen Vierjahresvertrag.

Hefti wechselte im September 2020 für rund 1,5 Mio Franken vom FC St. Gallen zu den Young Boys und hat sich dort auf der rechten Abwehrseite sofort etabliert. In dieser Saison hat er für die Berner bereits 29 Spiele absolviert. Für Aufsehen sorgte er auch in der Champions League, unter anderem mit einem Traumtor beim 3:3-Remis gegen Atalanta. Nun wagt der Ostschweizer den Sprung ins Ausland.

psc 29 Dezember, 2021 21:42