YB-Sportchef Christoph Spycher wird ausgezeichnet

YB-Sportchef Christoph Spycher wird mit dem 11. Berner Kommunikationspreis ausgezeichnet.

Am Montagabend fand im Stadion Wankdorf die feierliche Verleihung statt, wie der Super League-Klub mitteilt. Spycher übernahm bei den Bernern 2016 das Amt des Sportchefs und war massgeblich am Aufstieg des Klubs zur Schweizer Nummer 1 beteiligt. Zuletzt gab es vier Meistertitel in Folge.

Benjamin Blaser, der Vizepräsident der Berner Public Relations Gesellschaft, die den Berner Kommunikationspreis vergibt, sagt: “Christoph Spycher wird nicht nur wegen den sportlichen Erfolgen in die Annalen von YB eingehen. Er hat Schweizer Fussballgeschichte geschrieben und in Bern Meilensteine gesetzt – und er überzeugt auch kommunikativ mit seiner emphatischen und stets fairen Art. Kein Wunder, wird er sowohl clubintern wie auch bei den Fans und Medien enorm geschätzt…”

Bisherige Preisträgerinnen und Preisträger:

2020 Peter Glauser und Mike Glauser, Erfinder, Produzent und Vermarkter der “Belper Knolle”

2019 Livia Anne Richard, Theaterautorin und Regisseurin

2018 Andrea Staudacher, Ereignis-Designerin Future Food Lab

2017 André Lüthi, CEO Globetrotter Group

2016 Prof. Dr. Thomas Stocker, Klimaforscher Universität Bern

2015 Mujinga Kambundji, Leichtathletin

2014 Hans Zurbrügg, Gründer und Präsident Int. Jazzfestival Bern

2013 Francis Foss Pauchard, Olmo-Gründer

2012 Bernd Schildger, Tierparkdirektor

2011 Steff la Cheffe, Beatboxerin und Rapperin

psc 8 Juni, 2021 15:00