YB-Sportchef Spycher dementiert ein Gerücht um Hoarau

Torjäger Guillaume Hoarau muss die Young Boys nach vier erfolgreichen Jahren verlassen. Der Abgang erfolgt nicht ganz ohne Nebengeräusche. Sportchef Christoph Spycher räumt nun aber mit einem Gerücht auf.

In einigen Medien und Foren wurde kolportiert, dass der YB-Verantwortliche den französischen Torjäger am Telefon darüber aufgeklärt habe, dass dieser keinen neuen Vertrag mehr erhält. Dem ist nicht so, wie Spycher im klubeigenen “YB TV” festhält: “Es entspricht nicht der Wahrheit, dass das Gespräch zur Entscheidung und der Begründung, warum wir mit Guillaume Hoarau nicht weitermachen, am Telefon stattgefunden hat. Das fand unter vier Augen bei mir im Büro statt, wie sich dies selbstverständlich gehört.”

Hoarau hatte zuvor in einem Interview mit “Blick” nicht ganz ohne Enttäuschung mitgeteilt, dass es gar keine Vertragsgespräche mehr gab. In einer ersten Version des Interviews wurde der 36-Jährige auf “blick.ch” wie folgt zitiert: “Sportchef Christoph Spycher rief mich an und sagte mir, dass ich keinen Vertrag mehr erhalte. So lief das ab.” Inzwischen hat die Redaktion den Wortlaut geändert. Hoaraus Worte werden nun wie folgt wiedergegeben: “Sportchef Christoph teilte mir den Entscheid mit, dass ich keinen neuen Vertrag erhalten würde, begründete ihn kurz – das wars.”

psc 1 September, 2020 14:17