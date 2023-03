YB stattet Youth Base-Spieler Joel Bichsel mit Profivertrag aus

Die Young Boys statten den 21-jährigen Innenverteidiger Joel Bichsel mit einem Profivertrag aus.

Dieser gilt ab Sommer 2023 für zwei Jahre. Bichsel kommt bislang in der U21 zum Einsatz und nimmt im Promotion League-Team der Berner eine wichtige Rolle ein. Ab nächster Saison kann sich Bichsel nun Hoffnungen auf regelmässige Einsätze bei den Profis machen.

Er bestritt bereits die letzten beiden Trainingslager im Sommer in Gstaad und im Winter in Estepona mit der ersten Mannschaft und stand am 11. März beim Heimspiel gegen Sion (4:0) erstmals bei einem Pflichtspiel im Kader des Teams von Trainer Raphael Wicky.

Nach Théo Golliard erhält mit Joel Bichsel ein weiterer Spieler aus der YB-Nachwuchsabteilung «Youth Base» ab Sommer 2023 einen zweijährigen Profivertrag. 👉 https://t.co/OCOdNGwVBu#bscyb #ybforever pic.twitter.com/5EAN8iqxv4 — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) March 22, 2023

psc 22 März, 2023 16:16