YB-Stürmer Cedric Itten muss Schwindelgefühle abklären lassen

Sorgen um YB-Stürmer Cedric Itten: Der 26-Jährige fiel bei der 0:2-Niederlage in Lugano am Donnerstag erneut aus. Grund dafür sind anhaltende Schwindelgefühle, die nun genauer abgeklärt werden.

Somit ist auch schon klar, dass Itten auch beim Saisonfinale in der Meisterschaft gegen den FC Winterthur am kommenden Montag fehlen wird. Auch hinter seinem Einsatz im Cupfinal gegen Lugano am 4. Juni steht ein dickes Fragezeichen. Erst im Laufe der nächsten Woche wird Klarheit herrschen. Die Zeichen für eine baldige Rückkehr stehen aber eher schlecht.

psc 26 Mai, 2023 15:55