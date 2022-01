Wie Transferexperte Nicolo Schira twittert, haben die Young Boys mit Tabellenschlusslicht Salernitana eine Einigung erzielt. Die Rede ist von einer Leihe mit Kaufpflicht. 3 Mio. Euro würde der Deal für den Super League-Klub angeblich einbringen. Allerdings soll Nsame einen Wechsel zum FC Genua bevorzugen, der ebenfalls um ihn buhlt.

Der 28-jährige Kameruner hat sich Ende des letzten Jahres zurückgemeldet, nachdem er wegen eines Achillessehnenrisses rund ein halbes Jahr ausfiel. Auf seinen ersten Saisoneinsatz wartet er noch, nun ist er aber wieder fit. Bereits in den vergangenen Jahren war immer wieder die Rede von einem Abgang aus Bern. Letztlich blieb Nsame stets. Ob es diesmal anders ist, muss sich weisen. Da YB europäisch nicht mehr vertreten ist, scheint die Wahrscheinlichkeit für einen Transfer etwas höher. Sein Vertrag bei YB läuft noch bis Juni 2023.

#Salernitana have reached an agreement in principle with #YoungBoys to sign Jean-Pierre #Nsame on loan with obligation to buy, but the forward prefers #Genoa’s bid. Race ongoing… #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 24, 2022