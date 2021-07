Nächster Transfer: YB holt Supertalent Alexandre Jankewitz

Der Schweizer Meister YB verstärkt sich mit dem Mittelfeldtalent Alexandre Jankewitz.

Der 19-Jährige kehrt damit in die Schweiz zurück, nachdem er sich vor drei Jahren von seinem Stammklub Servette in Richtung FC Southampton verabschiedet hatte. Dort feierte Jankewitz in der vergangenen Saison sein Premier League-Debüt. Im Frühling kam er zudem für die Schweiz an der U21-EM zum Einsatz.

Jetzt bindet sich der junge Mittelfeldprofi für vier Jahre bis 2025 an die Young Boys. “Wir haben den Weg von Alexandre Jankewitz seit Jahren mit grossem Interesse verfolgt und sind froh, dass er sich nun trotz einigen anderen Angeboten für YB entschieden hat. Obwohl er erst 19-jährig ist, hat er schon viele Erfahrungen gesammelt, die für seinen weiteren Karriereverlauf wertvoll sein werden. Er ist ein überaus kampfstarker Spieler, der mit seiner Einstellung und seinem Willen sehr gut zu uns passen wird.”

Jankewitz sagt: “Der Wechsel zu YB ist für mich genau der richtige Schritt, um mich auf hohem Niveau weiterentwickeln zu können. Es gibt aus den letzten Jahren zahlreiche Beispiele von Spielern, die bei YB in einer vergleichbaren Situation grosse Fortschritte gemacht haben. Ich freue mich sehr darauf, mit meinen neuen Teamkollegen national und international zu spielen.”

psc 12 Juli, 2021 11:13