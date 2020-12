YB-Torjäger Nsame denkt über einen Wechsel nach

Die nächste Transferperiode steht unmittelbar bevor. YB-Torjäger Jean-Pierre Nsame denkt einmal mehr über einen möglichen Wechsel nach.

Bereits in den letzten Transferperioden war ein Wechsel des Topskorers der Berner stets ein Thema. Allerdings betont der 27-jährige Kameruner stets, dass schon eine sehr gute Offerte von einem sehr interessanten Klub eintreffen müsste, damit er ernsthaft an einen Wechsel denkt. Nsame steht bei YB aktuell noch bis 2023 unter Vertrag.

Nach dem letzten Spiel gegen St. Gallen am Dienstagabend wird der Angreifer erst einmal zu seiner Familie nach Frankreich reisen und dort die Weihnachtstage verbringen. Läuft alles normal, geht es dann am 4. Januar in Bern mit der Vorbereitung auf die Rückrunde weiter. Gegenüber “Blick” sagt Nsame zu seiner Zukunftsplanung: “Ich bin nicht der Typ, der im Januar den Klub wechseln will. Allerdings weiss man in dieser bizarren Zeit nie. Vielleicht sieht sich der Verein gezwungen, Transfereinnahmen generieren zu müssen. Dann müssten wir uns zusammensetzen.” Er werde die Weihnachtsferien auch dazu nutzen, um mit seiner Familie und dem Berater die Zukunft zu besprechen.

psc 22 Dezember, 2020 09:29