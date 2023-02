YB-Verbleib oder -Abgang? Spycher erklärt Plan

Christoph Spycher gilt als begehrter Manager. Nun äussert sich der Sportvorstand des BSC Young Boys zu seiner Zukunft.

Obwohl Christoph Spycher vor allem immer wieder mit einem Engagement in der Bundesliga in Verbindung gebracht wird, will er zunächst weiterhin bei den BSC Young Boys bleiben. «Mein Vertrag läuft bis ins Jahr 2025, bis dahin bleibe ich dem Verein sicher erhalten, weil ich zu meiner Unterschrift und meinem Wort stehe. Was ich danach mache, wird man sehen», sagt der 44-Jährige im Interview mit «Transfermarkt.de».

In der Vergangenheit sollen Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt Interesse an Spycher bekundet haben. Während seiner aktiven Karriere lief der einstige Nati-Spieler vier Jahre lang für die Eintracht auf.

adk 5 Februar, 2023 18:10