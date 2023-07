YB verlängert den Vertrag mit Goalie Leandro Zbinden

Der 20-jährige Freiburger spielt seit 2017 für die Berner und gehört seit 2021 dem Kader der ersten Mannschaft an. YB stattet Zbinden nun mit einem neuen Vertrag bis Jahresende aus. Bisher kam der Youngster in der Super League zu zwei Einsätzen.

✍️ YB hat den Vertrag mit Goalie Leandro Zbinden bis Ende Jahr verlängert. Der 20-jährige Freiburger gehört dem Kader der ersten Mannschaft an und kämpfte sich in den letzten Monaten nach Verletzungen vorbildlich zurück. YB will ihm die Möglichkeit bieten, wieder zur Bestform zu… pic.twitter.com/Wh1EOIzM2w

