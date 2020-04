YB verschiebt die Gespräche mit Sulejmani & Hoarau

Die Verträge der beiden YB-Stürmer Guillaume Hoarau (36) und Miralem Sulejmani (31) laufen eigentlich Ende Juni aus. Noch immer ist unklar, ob es mit ihnen in Bern weitergeht.

YB-Spycher hat in einem Instagram-Interview mit “SRF” auch über die Situation des Duos gesprochen. Sowohl bei Hoarau wie auch bei Sulejmani ist unklar, wie lange sie noch für die Berner auflaufen. “Es geht ganz generell im Fussball in die Richtung, dass die Spielerverträge so lange gültig sind, bis die Saisons in den jeweiligen Ligen beendet sind. Unser Ziel ist es, mit der aktuellen Mannschaft, die wir haben, die Meisterschaft zu beenden. Hoarau und Sulejmani sind zwei unglaublich verdienstvolle Spieler in der Geschichte von YB. Die Gespräche verschieben sich aufgrund der Pause natürlich. Wir tun alles, damit beide in Top-Form zurückkehren. Danach werden die Gespräche bezüglich Zukunft aufgenommen.”

Die beiden Routiniers haben massgeblichen Anteil an den Erfolgen der Berner in den letzten Jahren. In dieser Saison spielten sie verletzungsbedingt allerdings nicht mehr die ganz zentrale Rolle. Hoarau bestritt bislang 20 Partien, Sulejmani sogar nur deren 5.

psc 16 April, 2020 13:49