YB verstärkt die Einlasskontrollen gegen Sion

Die Young Boys werden für die Partie gegen den FC Sion verstärkte Einlasskontrollen durchführen.

Die Partie findet am Samstagabend um 19 Uhr statt. Matchbesuchern wird empfohlen, mehr Zeit für die Anreise zu berechnen. Der Einlass ins Stadion erfolgt ab 17.30 Uhr. Im Grossraum Wankdorf ist mit erhöhtem Verkehrsaufkommen und Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Aufgrund der begrenzten Anzahl Parkplätze in der Umgebung des Stadions empfiehlt sich eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Auf Grund verschiedener problematischer Vorkommnisse, in welche Fangruppierungen der Gästemannschaft bei früheren Spielen des FC Sion im Kanton Bern involviert waren und teilweise auch Personen verletzt wurden, sind durch die Bewilligungsbehörde besondere Auflagen vorab bezüglich der Anreise für Fangruppierungen des FC Sion erlassen worden. Als Folge dieser Massnahme werden am Matchtag die Einlasskontrollen verstärkt und durch die Kantonspolizei Bern unterstützt. Es muss damit gerechnet werden, dass der Einlass ins Stadion mehr Zeit als gewöhnlich in Anspruch nimmt. Es wird daher empfohlen, genügend Zeit einzurechnen und frühzeitig anzureisen.

Vor und nach dem Fussballspiel wird die Winkelriedstrasse jeweils vorübergehend gesperrt. Rund ums Stadion kann es situativ und kurzfristig zu lokalen Sperrungen kommen. Nach dem Schlusspfiff werden die Gästefans im Stadion zurückbehalten. Die Fans der Heimmannschaft sind angehalten, das Stade de Suisse rasch zu verlassen.

Quelle: Kantonspolizei BE

psc 6 Februar, 2020 14:02