YB-Verteidiger Jordan Lotomba fällt verletzt aus

Die Young Boys müssen in den kommenden Spielen auf Aussenverteidiger Jordan Lotomba verzichten.

Der 21-jährige Abwehrspieler zog sich bei der 0:2-Niederlage gegen den FC Luzern am vergangenen Samstag nach einem Schlag an den rechten Oberschenkel eine Muskelverletzung zu. Wie die Berner mitteilen, muss Jordan Lotomba in der Folge einige Wochen pausieren. Wann er sein Comeback geben kann, hängt vom Genesungsverlauf ab.

psc 5 Februar, 2020 17:11