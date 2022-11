YB-Verteidiger Mohamed Camara fällt bis Jahresende aus

Die Young Boys müssen die restlichen drei Spiele vor der WM-Pause auf Abwehrspieler Mohamed Camara verzichten.

Der 25-Jährige zog sich bereits vor einigen Monaten eine Verletzung am linken Unterarm zu und spielte zuletzt mit einer Schiene. Nun wurde aber ein neuerlicher operativer Eingriff notwendig, wie die Berner mitteilen. Camara wird deshalb in den Ligaspielen gegen Servette und Luzern sowie im Cupmatch gegen Lausanne-Sport in einer Woche nicht zur Verfügung stehen.

Immerhin sollte Camara zu Beginn der zweiten Saisonhälfte im kommenden Januar wieder zur Verfügung stehen.

psc 3 November, 2022 16:52