YB: Vorzeitiges Saisonende für zwei Profis

Wie die Berner mitteilen, hat sich Elia am linken Knie verletzt und wird wohl die restlichen fünf Partien in der Super League nicht mehr zum Einsatz gelangen.

Und auch Maier, der eine Oberschenkelblessur erlitt, dürfte Trainer Gerardo Seoane nicht mehr zur Verfügung stehen.

Beide Profis sollten zum Start in die Vorbereitung für die kommende Saison im Juni wieder dabei sein.

YB steht seit dem vorletzten Wochenende vorzeitig als Schweizer Meister fest.

Elia am Knie und Maier am Oberschenkel verletzt: Beide kommen in der laufenden Saison höchstwahrscheinlich nicht mehr zum Einsatz.

