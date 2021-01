YB stellt für Nsame-Verkauf zwei Bedingungen

YB-Torjäger Jean-Pierre Nsame steht in jedem Transferfenster im Fokus ausländischer Vereine. Interesse am kamerunischen Stürmer gibt es immer, doch die Berner haben mit dem 27-Jährigen eine klare Abmachung, was die Bedingungen für einen Wechsel angeht.

Wie Sportchef Christoph Spycher am Rande des Spiels der Young Boys beim FC Lugano durchblicken lässt, gibt es zwei Bedingungen, die für einen Transfer des Angreifers aus Klubsicht erfüllt sein müssen: Erstens gibt YB Nsame nur definitiv und nicht per Leihe ab. Zweitens ist eine bestimmte Summe notwendig, die ein interessierter Verein bieten muss. Wie hoch diese ist, will Spycher nicht sagen.

Der Topstürmer bestreitet bereits seine vierte Saison im Dress der Berner und fühle sich zu “100 Prozent wohl”, führt Spycher aus. Man habe längst ein Vertrauensverhältnis und eine klare Abmachung. Deshalb hat Spycher auch keine Kopfschmerzen oder unruhigen Nächte wegen der ungewissen Zukunft des Torjägers. Zudem bleibt das Transferfenster in der Schweiz noch etwas länger geöffnet als in den meisten Ländern, weshalb man auch bei Anfragen kurz vor Schliessung der Transfer-Deadline in den Topligen noch reagieren könnte.

psc 20 Januar, 2021 19:13