Die Berner werden von der Swiss Football League zum fairsten Team der Liga ausgezeichnet. Damit erhalten sie eine Siegprämie von 50’000 Franken. Mit 61,25 Punkten verwies YB den FC Lugano (71,25 Punkte/30’000 Fr.) und Seriensieger FC Thun (72,5/20’000 Fr.) auf die Ehrenplätze.

In der Challenge League schnappt sich der SC Kriens die Trophy mit 73 Punkten. Auch das Team von Trainer Bruno Berner gewinnt eine Prämie von 50’000 Franken. Auf den weiteren Plätzen folgen Lausanne-Sport (76/30’000 Fr.) und der FC Aarau (85/20’000 Fr.).

🙏🏼👏🏼 Der @BSC_YB und Kriens sind die fairsten Teams.

Mehr Informationen auf

🙏🏼👏🏼 YB et Kriens sont les équipes les plus fair-play.

Plus d'informations sur

