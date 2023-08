YB und Luzern mit Remis - Lausanne schlägt FCB - Lugano fertigt Yverdon ab

Meister YB kommt gegen den FC Luzern nicht ein 1:1 hinaus. Lausanne-Sport schlägt den FC Basel 2:1 und der FC Lugano fertigt Yverdon-Sport 6:1 ab.

Für die Young Boys gab es in der 4. Super-League-Stunde nichts zu holen. Der Meister geriet gegen den FC Luzern nach 38 Minuten durch einen Penaltytreffer von Kadák in Rückstand. Erst in der 91. Minute glich Benito aus.

Lausanne-Sport ging im Parallelspiel beim FC Basel in der 6. Minute durch Sène in Führung. Auf den Ausgleich von Hunziker (61.) folgte der Siegtreffer der Gäste durch Baldé in der 93. Minute.

In der Partie zuvor liess der FC Lugano daheim Yverdon-Sport nicht den Hauch einer Chance. Obwohl die Gäste durch Omoruyi Benjamin in Führung gingen (8.), trafen im Anschluss Sabbatini (24.), Vladi (34.), M. Bottani (41.), Sauthier (51., ET), Valenzuela (65.) und Steffen (79.) für Luganos Kantersieg.

adk 13 August, 2023 18:36