Einigung da: Marko Arnautovic kehrt in die Serie A zurück

Die Rückkehr von Marko Arnautovic nach Europa bzw. in die Serie A ist beinahe perfekt.

Der 32-jährige Österreicher hat sich laut Transferexperte mit seinem Verein Shanghai Port über eine Auflösung des noch bis Ende 2022 gültigen Vertrags geeinigt. Damit herrscht grünes Licht für den Wechsel zum FC Bologna in die Serie A. Mit dem italienischen Erstligisten hat sich Arnautovic bereits über einen Dreijahresvertrag verständigt. Der Angreifer soll künftig ein Jahresgehalt von 2,7 Mio. Euro kassieren.

In Italien sammelte Arnautovic einst Erfahrungen bei Inter Mailand. Dort arbeitete er mit José Mourinho zusammen, der in diesem Sommer ebenfalls in die Serie A zurückkehrt und künftig die AS Roma coachen wird.

psc 28 Juni, 2021 14:02