Der Schweizer Nationalspieler unterhielt sich nach Spielschluss bei der Nullnummer zwischen Leeds und den Gunners kurz mit Alioski und legte auch den Arm um den früheren Super League-Profi. Die beiden kennen sich. Alioski ist nordmazedonischer Nationalspieler, aber in der Schweiz aufgewachsen. Er stand wegen Provokationen im Mittelpunkt um die Rote Karte gegen Nicolas Pepe, der ihm eine Kopfnuss verpasste und in der 51. Minute nach einer VAR-Konsultation vom Platz flog.

Nach dem Spiel war Arsenal-Youngster Tierney stinksauer und wurde gegenüber Alioski beinahe handgreiflich. Xhaka und auch weitere Teamkollegen stiessen ihn Weg. In den sozialen Medien wird der junge Schotte für seine Hingabe gefeiert und Xhaka eher kritisiert. Das Verhältnis zwischen dem Schweizer Mittelfeldprofi und den Gunners-Supportern ist bekanntlich vorbelastet. Zuletzt hat es sich zwar wieder normalisiert, aber tatsächlich könnte diese Szene zu neuen Ressentiments führen, zumal die Debatte auch noch von Arsenal-Legende Martin Keown angeheizt wird. “Ich hätte mich sicherlich so gefühlt, wenn ich gesehen hätte, wie sich einer meiner Teamkollegen praktisch mit dem Feind verbrüdert”, sagt er.

Die Szene im Video:

Kieran Tierney having to be dragged away at full-time after having words with Ezgjan Alioski 🤬 pic.twitter.com/s8d9wkw7rC

— Football Daily (@footballdaily) November 22, 2020