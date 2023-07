4-4-2.ch-Info bestätigt: Oruc Teke startet Abenteuer im Kosovo

Was sich bereits angebahnt hatte, ist nun offiziell: Oruc Teke wechselt aus der 6. Schweizer Liga in den Profibereich im Kosovo.

Ende Juni hatte 4-4-2.ch bereits berichtet, dass Oruc Teke vor einer Unterschrift beim FC Phoenix Banjë steht. Nun hat der 25-Jährige beim kosovarischen Zweitligisten tatsächlich einen Vertrag unterschrieben.

Der Kontrakt des 25-Jährigen soll zunächst für ein Jahr gelten und ihm ein für kosovarische Verhältnisse stattliches Salär von monatlich 1.500 Euro plus Prämien inklusive Unterkunft garantieren. Sogar der Erstligist KF Llapi soll Teke auf dem Zettel gehabt haben.

Der Wechsel zum FC Phoenix Banjë ist mit nüchternem Blick ein echtes Fussballmärchen. Der Mittelfeldspieler spielte zuletzt für den FC Klingnau, einem Schweizer Klub aus der 6. Liga. Im Kanton Aargau galt er bereits als feiner Techniker, der wahrlich kein Unbekannter war.

Teke wurde kürzlich zum dritten Mal in Folge in die Bestenauswahl des Aargauer Fussballverbands gewählt. In der Vergangenheit gab es schon einige Angebote aus dem Profibereich, unter anderem der türkische Drittligist Afyonspor wollte Teke - nun zieht es ihn in den Kosovo.

adk 24 Juli, 2023 10:43