Die Fussball-Regelhüter des IFAB haben eine entsprechende Ausnahmeregelung, die aufgrund der Corona-Pandemie eingeführt wurde, ausgeweitet. Somit sind auch in der kommenden Spielzeit jeweils fünf Auswechslungen pro Team erlaubt. Auch für die EM ist dies geplant. Allerdings müssen die Verbände diese Regel jeweils bestätigen, sie verfügen also jeweils über die Entscheidungskompetenz.

Die FIFA teilt mit: “Der Hauptgrund für die vorübergehende Änderung (…) waren die Auswirkungen des dicht gedrängten Wettbewerbskalenders und der Spiele bei mitunter grosser Hitze auf das Wohlbefinden der Spieler.” Eine Prüfung habe gezeigt, “dass die Beweggründe für die vorübergehende Änderung weiterhin bestehen und die Auswirkungen auf das Wohl der Spieler aus folgenden Gründen vermutlich auch 2021 spürbar sein werden”.

Five-substitute option extended into 2021 in response to COVID-19 pandemic

➡️https://t.co/geULA8ZvSn pic.twitter.com/UxSRg6dAvU

— FIFA Media (@fifamedia) July 15, 2020