8 Freizeittipps für Fussballbegeisterte

Fussball ist eine Leidenschaft, die sich bei echten Fans durchs ganze Leben zieht. Leider ist ein Fussballspiel nach 90 Minuten vorbei und dann stellt sich die Frage, was man mit dem Rest des Tages machen soll. Wir hätten da ein paar Tipps, wie Fussballbegeisterte die Zeit totschlagen können.

Ins Wettbüro gehen

Echte Fans schauen sich nicht nur Spiele im Stadion an, sondern wetten auch auf diese. Manche wetten dabei privat gegen die anderen Teilnehmer ihres Stammtisches, doch eine Möglichkeit ist es, ins Wettbüro zu gehen. Die gibt es in jeder Stadt. Ein Wettbüro ist der Treffpunkt für alle, die mit der richtigen Wettstrategie aus ihrem Fußballwissen Profit schlagen wollen. Wer sich gut auskennt, kann gutes Geld gewinnen. Außerdem sind die Wettbüros sehr soziale Orte, da dort der Austausch mit anderen Wettfreunden möglich ist und Freundschaften geschlossen werden können.

Online Wetten

Wer kein Wettbüro in seiner Nähe hat, muss dennoch nicht aufs Wetten verzichten. Denn mittlerweile sind viele Buchmacher im Internet vertreten. Auf zahlreichen Seiten können Tipper Wetten abschließen und mit ihrer Leidenschaft Geld verdienen. Im Gegensatz zum herkömmlichen Wettbüro gibt es online meistens einen Willkommensbonus, sodass der Spieler extra Geld zum Wetten übrig hat. Jeder Buchmacher hat reihenweise Wettmärkte auf viele Sportarten im Angebot, oft gibt es über 30 Diszplinen. Die meisten Wettmärkte entfallen auf den Fußball, wo Fußballbegeisterte nicht nur auf die deutschen Ligen, sondern auch auf diejenigen aus England, Italien, Spanien, Frankreich und vielen anderen Ländern wetten können.

Virtuelle Fussballspiele spielen

Eine weitere Freizeitbeschäftigung für Fußballfreunde ist das Spielen von virtuellen Fußballspielen in Spielhallen ohne deutsche Lizenz. Virtuelle Spiele sind recht neu. Sie ermöglichen es, virtuell Spiele auszutragen und dabei auf den Ausgang zu wetten. Nicht jeder Anbieter hat solche im Angebot, doch es werden immer mehr. Wir empfehlen, in Casinos ohne deutsche Lizenz zu spielen, da es dort kein Einsatzlimit gibt. Eine Lizenz aus Malta oder anderen Ländern ist ebenfalls seriös und das Spielen und Wetten dort ist sehr sicher. Es gibt übrigens nicht nur die virtuellen Fußballspiele. Es existieren sogar Slots mit Fußballthematik. Ein besonders kluger Einfall der Hersteller, denn damit sprechen sie Fußballfans an. Wer also schon immer mal einen Spielautomaten ausprobieren wollte und gleichzeitg seiner Fußballleidenschaft nachgehen möchte, dem sei genau dazu geraten.

Tischfussball spielen

Tischfussball ist ein Klassiker. Schon Kinder sind leidenschaftlich bei diesem Sport dabei. Doch viele Erwachsene sind mit Leben und Arbeit so viel beschäftigt, dass sie die Freude am Kickern verlieren. Hier gilt es einzuschreiten. Wer die alte Leidenschaft aufleben lassen möchte, sollte sich mit Freunden verabreden, um regelmäßig Tischfussball zu spielen. Am Anfang reichen 20 Minuten, doch im Laufe der Zeit kann man sich steigern und ganze Fußballturniere austragen. Besonders toll: Es ist ein Hobby, dass Eltern gut mir ihren Kindern gemeinsam pflegen können. Die Kids werden ihre Eltern deswegen lieben, denn es ist einfach toll, wenn sie mit ihnen zusammen etwas spielen.

Kinder trainieren

Wo wir schon bei Kindern sind: Wer als Fußballer in die Jahre gekommen ist, kann sein Wissen weitergeben, indem er die Kids trainiert. Einfach eine Trainerlizenz machen und beim örtlichen Sportverein Fußballtraining anbieten. Die Kleinen werden begeistert sein. Fußball ist die beliebteste Sportart und wer später einmal groß raus will, muss früh mit dem Üben beginnen. Wer als Trainer gut ist, kann nach einigen Jahren stolz auf den Nachwuchs sein, wenn er irgendwann mal in einer Liga spielt. Außerdem können sich lebenslange Freundschaften entwickeln, was bekanntlich glücklich und zufrieden macht.

Ins Stadion gehen

Fußball nur im Fernsehen anschauen wird auf Dauer langweilig. Deswegen gehen echte Fans regelmäßig ins Stadion. Wer das noch nie getan hat, sollte unbedingt damit anfangen. Einfach ein paar Freunde fragen, ob sie mitkommen wollen, denn zusammen macht ein Besuch im Stadion noch mehr Spaß. Im Stadion lassen sich die Spiele des Lieblingsvereins viel besser verfolgen als vor dem Fernseher. Außerdem ist die Stimmung mit den vielen Zehntausend Fans einfach einzigartig. Ein Stadionbesuch ist ein Erlebnis, das man so schnell nicht vergessen wird.

FIFA spielen

Wenn gerade kein Spiel läuft, sollte es Fußballbegeisterten dennoch nicht langweilig werden: Denn dafür gibt es FIFA, das berühmte Computerspiel. Es eignet sich hervorragend für verregnete Tage, wenn man draußen nicht selber auf den Bolzplatz gehen kann. Bei FIFA wählt der Spieler ein Team aus und kann sich durch Ligen oder Meisterschaften spielen. Auch hier empfiehlt sich das gemeinsame Spielen mit dem begeisterten Nachwuchs.

Über Fussball schreiben

Wer sich gut im Fußball auskennt, kann daran denken, für Zeitungen, Zeitschriften oder Online-Medien Berichte über Fußball zu schreiben. Die Nachfrage ist groß, weil viele Leser Informationen darüber suchen. Wer also Schreibtalent hat, sollte dieses Hobby mal ausprobieren. Wenn der Erfolg eintritt, lässt es sich sogar zum Beruf machen. Natürlich können Informationen nicht nur schriftlich vermittelt werden. Wer will, kann auch einen Fußball-Podcast starten oder einen Fußball-Youtube-Kanal bespielen. Auch Bild-Inhalte auf Instagram oder Pinterest sind möglich.

Zusammenfassung

Wir hoffen, unsere Leser mit diesem Artikel inspiriert zu haben, ihrer Fußballleidenschaft auch dann zu frönen, wenn gerade kein Spiel läuft. Es ist so vieles möglich. Sei es, dass man ins Stadtion geht oder am Kicker oder an der Konsole selber aktiv wird. Besonders attraktiv ist es, mit seinem Fußballwissen Geld zu verdienen. Das ist möglich, indem man im Wettbüro oder online Wetten abschließt. Natürlich sollten Anfänger zu Beginn noch nicht so viel setzen, doch Übung macht bekanntlich den Meister. Wer erste Erfolge eingefahren hat, weil er sich gut auskennt, kann im Laufe der Zeit seine Einsätze erhöhen.

