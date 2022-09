Französischer Weltmeister wird Teamkollege von Steven Zuber

Der zuletzt vereinslose französische Weltmeister Djibril Sidibé schliesst sich dem griechischen Topklub AEK Athen an und wird dort Teamkollege von Nati-Star Steven Zuber.

Sidibé war seit Anfang Juli ohne verein, nachdem sein Kontrakt bei der AS Monaco nicht mehr verlängert wurde. Nun schliesst sich der 30-jährige Rechtsverteidiger AEK Athen an. Er unterzeichnet einen Vertrag über zwei Jahre bis 2024.

Sidibé gehörte 2018 zum französischen Weltmeisterteam. Während der Saison 2019/20 sammelte er auch Erfahrungen in der Premier League. Ansonsten spielte bisher nur in seiner französischen Heimat. Nun beginnt er in Griechenland ein neues Abenteuer – als neuer Teamkollege von Steven Zuber, dem in dieser Spielzeit in drei Ligaspielen noch keine Skorerpunkte geglückt sind.

🤝 Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής Τζιμπρίλ Σιντιμπέ στα κιτρινόμαυρα!

🟨 2018 World Cup Winner Djibril Sidibe joins AEK FC!◼️

🤜 Djibril, welcome to our black and yellow world!

AEK FC X SIDIBE 💛🖤

✍️Ακολουθεί η ανακοίνωση…#aekfc #aekfcseason2022_23 #summertransfers #Sidibe_29 pic.twitter.com/hUpsLHcgNO — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) September 9, 2022

psc 9 September, 2022 16:10