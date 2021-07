Beim samstäglichen 2:2 im Test bei Spennymoor Town konnte Arbenit Xhemajli noch nicht wieder mitwirken. Der Innenverteidiger erholt sich derzeit noch von einem Kreuzbandriss, kehrte in dieser Woche aber immerhin auf den Trainingsplatz zurück.

Xhemajli verabschiedete sich im Sommer vorigen Jahres von Neuchatel Xamax auf die Insel, kam für den AFC Sunderland aufgrund seiner schweren Knieverletzung allerdings nur einmal zum Einsatz. Im September spielte Xhemajli in der EFL Trophy gegen der U23 von Aston Villa (8:1) die vollen 90 Minuten.

Der 23-Jährige, in Brugg geboren und einmaliger Nationalspieler des Kosovo, wurde in der Jugend beim FC Zürich ausgebildet. Für Xamax absolvierte Xhemajli später immerhin 40 Einsätze in der Super League.

