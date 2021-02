Ajax in der Europa League definitiv ohne Haller

Der Fauxpas hat katastrophale Auswirkungen: Ajax Amsterdam muss in der Europa League definitiv ohne seinen Winter-Neuzugang Sébastien Haller auskommen.

Die Niederländer haben den 26-jährigen Ivorer bei der UEFA nicht rechtzeitig für die Spielerliste gemeldet. Ein “Verwaltungsfehler” sei Schuld daran. Ein Antrag für eine Qualifikation wurde vom europäischen Verband abgewiesen. “Trotz aller Versuche, Haller spielberechtigt zu bekommen, erhielt der Verein am Donnerstagabend die endgültige Absage der UEFA”, heisst es in einer Mitteilung des Klubs. Rekordeinkauf Haller (22,5 Mio. Euro Ablöse) kann sich international für Ajax also erst in der nächsten Saison ins Zeug legen.

De UEFA heeft Ajax laten weten dat Sébastien Haller de rest van het seizoen 2020/2021 definitief niet inzetbaar is in de UEFA Europa League. — AFC Ajax (@AFCAjax) February 5, 2021

psc 5 Februar, 2021 11:25