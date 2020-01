Ajax-Keeper Onana: Top-Klub lehnte wegen Hautfarbe ab

Ajax Amsterdams Keeper Andre Onana soll von einem interessierten Top-Klub abgelehnt worden sein, da Fans möglicherweise Probleme mit seiner Hautfarbe gehabt hätten können.

Bei Ajax Amsterdam hat sich Andre Onana innerhalb von vier Jahren zum absoluten Stammgoalie etabliert. Dass der 23-Jährige deshalb auch von anderen Top-Klubs umgarnt wird, ist verständlich.

Wie Onana aber im Interview mit der spanischen Sportzeitung “Marca” verrät, hat ihm ein Interessent aufgrund seiner Hautfarbe abgesagt. “Für einen schwarzen Torhüter ist es nicht leicht, es nach oben zu schaffen”, so Onana. “Sie entschieden, mich nicht zu verpflichten, da ein schwarze Goalie Probleme mit den eigenen Fans hätte verursachen können.”

Doch auch in der niederländischen Eredivise sei der Rassismus ein gängiges Problem. “Rassismus ist vorhanden, ich muss damit umgehen. Nahezu in jedem Auswärtsspiel”, fügt er an. “Aber ich spreche nicht darüber. Ich bin stolz, schwarz zu sein. Ich sehe keine Differenzen zwischen schwarz und weiss. Wenn du dies tust, wird es zu deinem Problem.”

adk 1 Januar, 2020 14:53