Hiobsbotschaft: Ajax-Goalie Maarten Stekelenburg fällt bis Saisonende aus

Nach längeren Abklärungen steht fest, dass sich der 39-jährige Routinier einer Hüftoperation unterziehen muss. Wie sein Verein mitteilt, wird Stekelenburg in dieser Saison deshalb nicht mehr zum Einsatz gelangen. Eigentlich war er nach seinem Rücktritt aus der niederländischen Nationalmannschaft im Sommer als Nummer 1 in die Saison gestartet.

“Ich musste meine internationale Karriere beenden, um mich auf Ajax zu konzentrieren. Und jetzt ist meine Saison wegen dieser Verletzung plötzlich vorbei, ich bin schrecklich enttäuscht”, wird Stekelenburg zitiert.

Aktuell hütet der ebenfalls bereits 37-jährige Remko Pasveer den Kasten der Niederländer. Ob André Onana nach Ablauf seiner Sperre im November noch einmal ein Comeback geben wird, ist offen. Eigentlich gilt sein Abgang im Januar oder spätestens zum Saisonende als beschlossene Sache.

