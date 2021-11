André Onana bestätigt seinen Abschied bei Ajax

Die Zeit von Goalie André Onana bei Ajax Amsterdam läuft definitiv ab. Dies machte der kamerunische Goalie nun höchstpersönlich klar.

Nach einer mehrmonatigen Dopingsperre gab Onana am Mittwochabend beim 2:1-Sieg gegen Besiktas in der Champions League sein Comeback für Ajax. Es wird aber eines seiner letzten Spiele für den Eredivisie-Klub gewesen sein. Onana steht nur noch bis nächsten Sommer unter Vertrag. Eigentlich plante Ajax bereits in dieser Saison nicht mehr mit ihm. Ein Wechsel im Sommer wurde wegen seiner Sperre verhindert, im Januar oder spätestens im Hinblick auf die kommende Spielzeit wird es soweit sein. Onana soll sich mit Inter Mailand bereits über einen Wechsel einig sein. Dort wird er die Nachfolge von Kapitän Samir Handanovic antreten.

“Wenn du eine Tür öffnest, musst du sie eines Tages schliessen. Vielleicht ist es für mich an der Zeit zu gehen. Ich habe mein Bestes für diesen Verein gegeben”, erklärte Onana am Mittwoch.

psc 25 November, 2021 14:17