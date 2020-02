Daley Blind kehrt nach Herzproblemen in den Kader zurück

Daley Blind hat sich nach seiner Herzmuskelentzündung erholt und ist bei Ajax ab sofort wieder Teil des Kaders.

Dies teilte der niederländische Verein am Freitag mit. Der 29-Jährige könnte demnach bereits am Sonntag beim FC Utrecht sein Comeback geben. Daley Blind wurde am 22. Dezember ein Defirbrillator eingesetzt, um den Herzrhythmus zu regulieren. In der vergangenen Woche war er wieder ins Training eingestiegen. Nach medizinischen Tests haben Ärzte nun grünes Licht für Einsätze gegeben. Ajax-Coach Erik ten Hag kann sofort wieder auf den routinierten Abwehrspieler zurückgreifen.

Und auch für die EM im Sommer ist Blind für die Oranje eine Option.

psc 7 Februar, 2020 16:41