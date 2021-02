Die schlechten Nachrichten für Ajax reissen nicht ab. Nach der Nicht-Qualifikation von Sébastien Haller für die Europa League (4-4-2.ch berichtete), müssen die Niederländer nun auch ein Jahr auf Stammkeeper André Onana verzichten. Der 24-jährige Kameruner nahm am 30. Oktober, nachdem ihm unwohl war, nach Klubangaben das Medikament Lasimac ein, das auf der Dopingliste steht. Ajax legt gegen die Sperre Berufung ein, dürfte aber chancenlos sein.

Die Sperre hat auch gravierende Auswirkungen auf die Karriereplanung des Keepers: Onana wollte sich im Sommer eigentlich einem neuen Klub anschliessen. Unter anderem wurde Borussia Dortmund als potentieller Interessent genannt. Seine Transferpläne muss er wohl mindestens ein halbes Jahr aufschieben.

The disciplinary body of the European football association, UEFA, has imposed a suspension of 12 months on Andre Onana for a doping violation.

