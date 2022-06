Routinier Maarten Stekelenburg verlängert bei Ajax noch einmal

Der 39-jährige Goalie kehrte vor zwei Jahren zu seinem Stammklub zurück und übernahm dort nach der Suspendierung von André Onana und bis zu einer Verletzungs-Zwangspause noch einmal eine wichtige Rolle. Nun bindet sich Stekelenburg bis Juni 2023 an die Amsterdamer.

39 years old and still going strong ❌❌❌

Maarten Stekelenburg +𝟭

— AFC Ajax (@AFCAjax) June 24, 2022