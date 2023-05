Nach enttäuschender Saison: Van der Sar tritt bei Ajax zurück

Edwin van der Sar übernimmt die Verantwortung für Ajax Amsterdams schwächste Saison seit 2008/09. Mit 69 Punkten landete der niederländische Hauptstadtklub nur auf Platz drei, der Rückstand auf Meister Feyenoord Rotterdam betrug ganze 13 Punkte. Der einstige Weltklasse-Goalie schmeisst demzufolge trotz Vertrages bis 2025 hin.

"Nach fast elf Jahren im Vorstand bin ich fertig. Wir haben gemeinsam wunderbare Dinge erlebt, aber es war auch eine unglaublich harte Zeit. Ich bin sehr dankbar für die Menschen, die ich während meiner zweiten Karriere bei Ajax kennengelernt und mit denen ich zusammengearbeitet habe, und für das, was wir gemeinsam erreicht und durchgemacht haben", erklärt der 52-Jährige in einem Klubstatement: "Ich habe das Bedürfnis, etwas Abstand zu gewinnen, mich zu erholen und andere Dinge zu tun. Es fühlt sich nicht gut an, in der nächsten Zeit Entscheidungen über die Zukunft dieses wunderbaren Vereins zu treffen. Deshalb habe ich beschlossen, zurückzutreten."

Thanks for everything, Edwin ♥️

You embraced the role of CEO with the same vision that defined your days as a player. We are forever grateful for that. Once an Ajax legend, always an Ajax legend.

