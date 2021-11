Ten Hag erklärt Absage an Newcastle – Keine Garantie für Ajax-Verbleib

Erik ten Hag wird seit Jahren mit zahlreichen Top-Klubs in Verbindung gebracht. Der Niederländer soll neulich auch Newcastle United eine Absage erteilt haben.

Ajax Amsterdam schwört Erik ten Hag zumindest bis auf Weiteres die Treue. Gegenüber “ESPN” sagte der 51 Jahre alte Übungsleiter auf seine Entscheidung, nicht Newcastle United zu coachen: “Weil ich hier bei Ajax glücklich bin. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zum Vorstand.”

Der Ex-Profi ist seit Dezember 2017 Chefcoach von Ajax und besitzt dort noch einen bis 2023 datierten Vertrag. Allerdings will er es nicht ausschliessen, den Klub in baldiger Zukunft zu verlassen. Auf die Frage, was er sich in Zukunft wünsche, meinte er: “Ich lebe in der Gegenwart, daher fällt es mir schwer, das zu beantworten.”

adk 14 November, 2021 16:39