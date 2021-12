Wechsel zu Top-Klub? Ten Hag: “Würde Herausforderung gerne annehmen”

Trainer Erik ten Hag ist vertraglich noch bis 2023 an Ajax Amsterdam gebunden. Eigenen Angaben nach würde der 51-Jährige aber gerne bei einem Top-Klub unterkommen.

Wenn sich die Option eines Wechsels zu einem Spitzenverein für Erik ten Hag bieten würde, würde der aktuelle Coach von Ajax Amsterdam dies annehmen. “Lassen Sie es mich so sagen: Ich würde diese Herausforderung gerne annehmen, aber ich jage nicht hinter ihr her”, sagte ten Hag gegenüber “Voetbal International”.

Zuletzt wurde der Niederländer mit einem Engagement bei Manchester United in Verbindung gebracht. Dort könnte er nach der Saison womöglich auf Ralf Rangnick folgen. “Man muss sich wirklich in die fremde Kultur einfühlen. Nicht nur die Fussballkultur, sondern auch die sozial-emotionale Kultur”, so ten Hag zum Thema Auslandswechsel.

adk 5 Dezember, 2021 11:39