Al-Hilals Trainer Jorge Jesus kritisiert Brasilien für Neymar-Nominierung

Neymar kann seinem neuen Klub Al-Hilal vorerst aufgrund einer Verletzung nicht zur Verfügung stehen. Dass der Brasilianer trotzdem zur Nationalmannschaft reisen soll, verärgert seinen Trainer Jorge Jesus.

Den Wechsel von Paris Saint-Germain zu Al-Hilal hat Neymar vollzogen. Doch bis der Offensivstar für seinen neuen Verein in Saudi-Arabien mitwirken kann, ist noch etwas Geduld gefragt. Der 31-Jährige wird Al-Hilal nämlich aufgrund muskulärer Probleme zunächst fehlen. Das bestätigte sein Jorge Jesus auf einer Presskonferenz nach dem 1:1 im Ligaspiel gegen Al-Feiha.

"Neymar ist verletzt angekommen, er hat kleinere muskuläre Probleme", sagte Jesus. Er wisse nicht, "wann genau er bereit ist, normal zu spielen und zu trainieren". Erwartet wird Neymars Debüt nach der Länderspielphase am 15. September gegen Al-Riyadh. Davor könnte Neymar aber für Brasilien gegen Peru und Bolivien zum Einsatz kommen. Jesus übte deshalb Kritik in Richtung des brasilianischen Verbandes. "Er sollte dem brasilianischen Team nicht zur Verfügung stehen, er sollte nicht hinreisen. Er befindet sich in der Reha", so Al-Hilals Coach. Sein bis dato letztes Pflichtspiel absolvierte Neymar am 19. Februar für Paris Saint-Germain gegen OSC Lille.

adk 20 August, 2023 15:39