Für Marko Marin ist es die siebte Station ausserhalb Deutschlands und innerhalb von acht Jahren. Der offensive Mittelfeldspieler wechselt von Roter Stern Belgrad, wo er zuletzt sogar Kapitän war, nach Saudi-Arabien zum Al-Ahli SC. Das gibt der Verein am Sonntag offiziell bekannt.

Marko Marin is in the house! 🇩🇪

Al-Ahli board led by President Ahmad Al-Sayegh reached an agreement with the German attacking midfielder

Marin will complete his transfer from Red Star Belgrade and sign his contract with Al-Ahli after passing his medical#AHLIFC pic.twitter.com/DnR7rYAcHc

— Al-Ahli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) January 5, 2020