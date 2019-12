Albert Bunjaku plant ein weiteres Jahr in Köln

Der frühere St. Galler Stürmer Albert Bunjaku startet bei seinem Klub Viktoria Köln weiterhin durch und steht nach der Vorrunde bei 13 Treffern. Der 36-jährige Routinier würde gerne beim Verein bleiben.

Mit seiner Torausbeute führt Bunjaku das Torschützenranking der 3. deutschen Liga sogar an. Trotzdem steckt sein Klub allerdings voll im Abstiegskampf. Der ehemalige kosovarische Nationalspieler würde aber gerne bei Viktoria Köln bleiben, wie er dem “St. Galler Tagblatt” verrät: “Es wird wohl so kommen, dass ich nochmals für ein Jahr verlängere. Sofern wir nicht absteigen. Gespräche haben jedenfalls schon stattgefunden.”

Bunjaku hat bereits konkrete Pläne für seine Zeit nach der Aktivkarriere: Er will sofort ins Trainerbusiness einsteigen. Eine Rückkehr in die Schweiz ist auch ein Thema. Gemeinsam mit seiner Frau und den beiden Kindern könnte er dereinst wieder in sein Haus in Wittenbach ziehen.

psc 23 Dezember, 2019 13:49